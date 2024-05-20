شاهد بالفيديو.. الناشط عثمان ذو النون يمنح قيادة الجيش مهلة 24 ساعة فقط لتنفيذ هذا الشرط (…) ويتوعد بقيادة ثورة كبيرة في حال تجاهل حديثه

نشر الناشط السوداني المعروف عثمان ذو النون, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أبدى ذو النون, غضبه الكبير من قيادة الجيش بعد مقتل الضابط “محمد صديق”, في أحداث مصفاة الجيلي الأخير والتي وقع فيها أسير وقامت قوات الدعم السريع بتصفيته.

وتوعد الناشط خلال حديثه بقيادة ثورة كبيرة ضد قيادة الجيش حال لم يتم تنفيذ شرطه خلال فترة ال 24 ساعة القادمة.

واشترط ذو النون, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين اقتحام “مصفاة الجيلي” التي يسيطر عليها الدعم السريع, وتحرير ولاية الجزيرة أيضاً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين