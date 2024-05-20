عبر تسجيل صوتي.. شاهد عيان بالدعم السريع يكشف التفاصيل الكاملة للحظة مقتل الشهيد محمد صديق بمصفاة الجيلي ويؤكد: (هذا ما حدث للشهيد بعد ضربه بالكف على يد أحد الجنود)

فجر مقتل الملازم أول “م” بالجيش السوداني الشهيد محمد صديق, على يد أفراد الدعم السريع بمصفاة الجيلي ثورة من الغضب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد امتلأت مواقع التواصل السودانية بصور الراحل الذي تمت تصفيته بعد أن وقع أسيراً في يد قوات الدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تحدث أحد أفراد الدعم السريع في تسجيل صوتي زعم من خلاله أنه كان شاهد عيان للحظة مقتل الشهيد.

وذكر فرد الدعم السريع في إفادته أن الشهيد بعد تلقيه ضربة بالكف على يد أحد جنودهم, أصيب بحالة هستيرية وأخذ يجري.

وأكد بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن الجنود طاردوه وعندما فشلوا في القبض عليه أطلقوا عليه الرصاص ووقع ميت في الحال.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين