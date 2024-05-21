سياسية
المدير العام لقوات الشرطة يدشن المنشآت الجديدة لادارتي التدريب والطوارئ بشرطة ولاية البحر الاحمر
دشن الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة اليوم بمباني التدريب المنشأت الجديدة بحضور هيئة ادارة الشرطة ومدراء الدوائر والادارات بشرطة ولاية البحرالاحمر.
اللواء شرطة د. نصرالدين محمد فضل المولي مدير شرطة ولاية البحرالاحمر اوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان تدشين المنشآت الجديدة والايواءات الخاصة بادارتي التدريب والطؤاري التي تم تدشينها اليوم بتشريف المدير العام وهيئة قيادة الشرطة تأتي في اطار ترقية وتطوير بيئة العمل لانفاذ كافة الخطط التدريبية لمنسوبي شرطة الولاية للاضطلاع بدورهم كاملا في دعم الاستقرار بالولاية ، مشيرا الي ان شرطة الولاية اكملت افتتاح وتأهيل عدد (17) منشأة جديدة خاصة بادارات شرطة الولاية لتأسيس بني تحتية تستوعب كافة متطلبات العملية التدريبية التي تحتاج الي مواعين تدريبية متطورة .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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