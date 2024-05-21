سياسية
جامعة الجزيرة تفتتح مركزاً لتدريب طلاب كلية طب الأسنان بالسعودية
إفتتحت جامعة الجزيرة مركزاً لكلية طب الاسنان بالمملكة العربية السعودية ” الرياض”، وذلك بغرض تدريب طلاب كلية طب الأسنان – جامعة الجزيرة، بشراكة بين الجامعة ومركز Neo Clinic.
ومثل جامعة الجزيرة في الافتتاح البروفيسور كمال محمد أحمد استشاري جراحة الوجه والفكين والبروفيسور مجاهد عبد الرحمن يوسف استشاري زراعة الأسنان وطب المجتمع، والأستاذ محمد المبارك ” الشؤون العلمية”. جامعة الجزيرة.
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