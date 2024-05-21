لجنة حصر النازحين بالمدارس والمعسكرات بالقضارف تطلع على ترتيبات إسكانهم

واصلت لجنة حصر النازحين في المدارس والمعسكرات بالولاية اجتماعاتها، حيث عُقد اجتماع الاثنين برئاسة السيد يعقوب محمد العبيد، المدير التنفيذي لبلدية القضارف بأمانة الحكومة.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها في حصر أعداد النازحين وتوفير بدائل لإسكانهم، بالإضافة إلى التزامات المنظمات في دعم بدائل السكن لهم. كما ناقش الاجتماع الترتيبات التي تقوم بها وزارة التربية والتوجيه لفتح المدارس في 26 مايو الحالي، وذلك من خلال الإرشاد الذي قدمه السيد عبد الوهاب ابراهيم عوض، المدير العام للوزارة.

كما استمع الاجتماع إلى تقديم آخر من المهندسة هادية آدم عبد الله، رئيس اللجنة الفنية الهندسية لتجهيز المواقع البديلة لسكن النازحين وتجهيزها بالخدمات. وتم التأكيد على دمج عدد من المدارس وبناء مبانٍ باستخدام المواد المحلية في عدد من المواقع بالولاية.