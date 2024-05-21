والي الخرطوم يرحب بعودة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة للعمل

رحب والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بعودة جميع الجهات التي استعادت نشاطها في الولاية، مؤكدًا على أهمية استئناف الحياة الطبيعية بعد الاستجابة الكبيرة من الأجهزة الحكومية والبنوك وقطاع الاتصالات والقطاعات التجارية.

جاء ذلك خلال لقائه يوم الاثنين بوفد من الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة برئاسة دكتور عمر محمد الشيخ.

رحّب الوالي برغبة الشركة في إقامة معرض لها في محلية كرري لتوفير فرصة تسوق جديدة للمواطنين بأسعار تنافسية، وذلك في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال فترة الصراع.

وأشار الوالي إلى التجربة الناجحة للمؤسسة التعاونية التابعة للقوات المسلحة، التي قدمت خدمات متميزة للمواطنين، من توفير الطعام لمراكز الإيواء إلى توفير الغاز للمواطنين، مثمنًا جهودهم الإنسانية والخدمية.