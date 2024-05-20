سياسية

بالصور.. الفريق أول ركن ياسر العطا يستقبل الأستاذ أبو عركي البخيت

2024/05/20
ابو عركي

استقبل السيد أبو عركي البخيت، الفنان المعروف، من قِبل عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة.

أشاد الفريق أول ركن ياسر العطا بصمود أبو عركي البخيت خلال فترة الحرب، وبالصبر الذي أبداه في مواجهة المخاطر والابتلاءات. كما أشاد بالدور الوطني الذي قام به الفنان أبو عركي البخيت، مشيرًا إلى أن تواجده بين المواطنين خلال فترة الحرب ساهم في تخفيف الضغط عنهم.

وأكد أن انتصار القوات المسلحة جاء بفضل الدعم الكبير من قبل الشعب السوداني، الذي دعا له وسانده بكل تنوعاته ومكوناته.

من جانبه دعا الاستاذ ابوعركي إلى ضرورة الإستفادة من تجربة الحرب لبناء الوطن نحو التقدم والإستقرار كما حيا القوات المسلحة على ادوارها المتعاظمة في حرب الكرامة ووقوفها دوما بجانب المواطنين من أجل أمنهم وإستقرارهم.
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سونا

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