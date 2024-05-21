وزير الدفاع السوداني: الحركة أصرت على إقحام مليشيا الدعم السريع فى عملية التفاوض

قال وزير الدفاع السوداني رئيس الوفد الحكومي المفاوض ياسين إبراهيم بأننا نتأسف لموقف الحركة الشعبية المتعنت ونكوصها ورفضها التوقيع على وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتأثرين بالحرب في المنطقتين.

– وفد الحركة لم يقدم أي مسودة اتفاق وجاء رده على مسودة الحكومة إنشائياً ولم يتضمن القضايا الجوهرية المتعلقة بإيصال المساعدات

– الحركة أصرت على إقحام مليشيا الدعم السريع فى عملية التفاوض مما يبرهن تماهي الحركة الشعبية مع الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبتها المليشيا فى حق الشعب السوداني.

– الحركة الشعبية أصرت على عدم التوقيع أو النظر فى أي وثيقة أو مقترح اتفاق يقدم من وفد الحكومة أو لجنة الوساطة لإيصال المساعدات الإنسانية للولايات المذكورة بحجة أن المساعدات الإنسانية يمكن مرورها دون أي التزام مكتوب