سياسية
وزير الدفاع السوداني: الحركة أصرت على إقحام مليشيا الدعم السريع فى عملية التفاوض
قال وزير الدفاع السوداني رئيس الوفد الحكومي المفاوض ياسين إبراهيم بأننا نتأسف لموقف الحركة الشعبية المتعنت ونكوصها ورفضها التوقيع على وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتأثرين بالحرب في المنطقتين.
– وفد الحركة لم يقدم أي مسودة اتفاق وجاء رده على مسودة الحكومة إنشائياً ولم يتضمن القضايا الجوهرية المتعلقة بإيصال المساعدات
– الحركة أصرت على إقحام مليشيا الدعم السريع فى عملية التفاوض مما يبرهن تماهي الحركة الشعبية مع الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبتها المليشيا فى حق الشعب السوداني.
– الحركة الشعبية أصرت على عدم التوقيع أو النظر فى أي وثيقة أو مقترح اتفاق يقدم من وفد الحكومة أو لجنة الوساطة لإيصال المساعدات الإنسانية للولايات المذكورة بحجة أن المساعدات الإنسانية يمكن مرورها دون أي التزام مكتوب
– الحركة اقترحت إمكانية توقيع كل طرف اتفاق أحتذي مع الأمم المتحدة بشهادة الوساطة وهو يتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاص باحترام سيادة الدول.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة