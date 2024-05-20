وزارة الخارجية تنعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية

تشاطر وزارة الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعباً وقيادة وحكومة الأحزان في الفقد الجلل بوفاة السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، والسيد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، ومرافقيهما في حادث الطائرة المروحية التي كانت تقلهم من أذربيجان يوم الأحد ١٩ مايو الجاري.