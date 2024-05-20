سياسية
وزارة الخارجية تنعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية
تشاطر وزارة الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعباً وقيادة وحكومة الأحزان في الفقد الجلل بوفاة السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، والسيد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، ومرافقيهما في حادث الطائرة المروحية التي كانت تقلهم من أذربيجان يوم الأحد ١٩ مايو الجاري.
وتتقدم الوزارة بصادق العزاء لأسر الشهداء وعموم الشعب والقيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقروناً بالدعاء إلى الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.
سونا
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