عضو مجلس السيادة كباشي يعود إلى البلاد بعد زيارة رسمية لجوبا

عاد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، إلى البلاد مساء الاثنين بعد زيارة رسمية إلى جوبا استمرت عدة أيام.

خلال الزيارة، ناقش الفريق أول ركن شمس الدين مع القيادة العليا وكبار المسؤولين في جمهورية جنوب السودان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في عدد من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

وثمَّن الفريق أول ركن شمس الدين جهود وساطة جنوب السودان وحرصها على التوصل إلى اتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في ولايتي جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق. وعبَّر وزير الدفاع، رئيس الوفد الحكومي المفاوض، الفريق الركن ياسين إبراهيم، عن أسف الحكومة لموقف الحركة الشعبية شمال المتعنت ورفضها التوقيع على وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين المتأثرين بالحرب في المنطقتين.

وأعرب الفريق الركن ياسين عن أسفه لانهيار جولة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بسبب عدم الالتزام من وفد الحركة بتوجيهات لجنة الوساطة.

وأوضح وزير الدفاع ان وفد الحركة لم يقدم آي مسودة إتفاق وجاء رده على مسودة الحكومة انشائيا ولم يتضمن القضايا الجوهرية المتعلقة بإيصال المساعدات الى المواطنين فى الولايات المعنية.

وقال رئيس الوفد الحكومي أن العمل الانسانى يجب أن يعنى فقط بحياة الإنسان بعيداً عن أي أهداف اخرى سياسية او أمنية مبينا إن الحركة أصرت على إقحام مليشيا الدعم السريع المتمردة فى عملية التفاوض مما يبرهن تماهي الحركة الشعبية مع الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبتها المليشيا الإرهابية فى حق الشعب السوداني.

واردف رئيس الوفد الحكومي إن الحركة الشعبية أصرت على عدم توقيع أو النظر فى اي وثيقة أو مقترح إتفاق يقدم من وفد الحكومة أو لجنة الوساطة لإيصال المساعدات الإنسانية للولايات المذكورة بحجة إن المساعدات الإنسانية يمكن مرورها دون أي إلتزام مكتوب متجاهلة أهم موجبات العمل الانسانى بضرورة تأمين مسارات محددة فى المناطق التى بها صراعات.