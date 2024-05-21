اتفاق “شبه نهائي” بين أميركا والسعودية بشأن ضمانات دفاع وأسلحة متقدمة

أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي، بعد أن أحرز مستشار الأمن القومي الأمريكي تقدمًا كبيرًا في المحادثات مع السعوديين في بداية هذا الأسبوع.

أوضح المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الجانبين اقتربا “أكثر من أي وقت مضى” من التوصل إلى اتفاق يعتبر الآن “شبه نهائي”.

ويسعى المفاوضون الأمريكيون والسعوديون إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي يتضمن ضمانات أمريكية رسمية للدفاع عن المملكة، بالإضافة إلى تعزيز تزويد السعودية بأسلحة أمريكية متقدمة، بمقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات الصين في المملكة.

وأشار كيربي إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين في بداية هذا الأسبوع، محققًا تقدمًا ملموسًا في هذا الصدد.

ومن المتوقع أيضا أن يتضمن الاتفاق الأمني ​​الأميركي السعودي تبادل تقنيات ناشئة مع الرياض، ومنها الذكاء الاصطناعي.

وبمجرد التوصل إلى الاتفاق فإنه سيكون جزءا من صفقة كبرى تُعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقرر ما إذا كان سيقدم تنازلات من أجل تطبيع العلاقات مع المملكة.

وذكر كيربي أن توقيت إتمام الاتفاق الأميركي السعودي غير محدد، مشيرا إلى أن هدف الرئيس جو بايدن النهائي هو إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أنه مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، فمن غير المرجح التوصل إلى اتفاق بشأن الدولة قريبا.

وأردف قائلا “قطعا لا يزال الرئيس ملتزما بحل الدولتين”.

رويترز