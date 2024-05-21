حركة العدل والمساواة السودانية تنعي الشهيد مالك عمر بشير في محور مصفاة الجيلي

قال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} صدق الله العظيم

ينعي رئيس حركة العدل و المساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم والقيادات التنفيذية و القيادات العسكرية و كل الضباط و ضباط صف و جنود الحركة و كل قدامى محاربي الحركة و كل أعضاء الحركة شهداء معركة الكرامة و الوطن و ألف رحمة و مغفرة للمناضل الجسور الذي خاض كل معارك النضال منذ بواكير الثورة ،الشهيد مالك عمر بشير عبدالكريم الذي إستشهد في محور مصفاة الجيلي و هو يخوض معركة الكرامة من أجل حفظ الوطن و حماية المواطن .