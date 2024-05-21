سياسية
حركة العدل والمساواة السودانية تنعي الشهيد مالك عمر بشير في محور مصفاة الجيلي
حركة العدل والمساواة السودانية ..
نعي أليم
قال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} صدق الله العظيم
ينعي رئيس حركة العدل و المساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم والقيادات التنفيذية و القيادات العسكرية و كل الضباط و ضباط صف و جنود الحركة و كل قدامى محاربي الحركة و كل أعضاء الحركة شهداء معركة الكرامة و الوطن و ألف رحمة و مغفرة للمناضل الجسور الذي خاض كل معارك النضال منذ بواكير الثورة ،الشهيد مالك عمر بشير عبدالكريم الذي إستشهد في محور مصفاة الجيلي و هو يخوض معركة الكرامة من أجل حفظ الوطن و حماية المواطن .
سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته و يسكنهم فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا.
رصد وتحرير – “النيلين”
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