وزير الخارجية يلتقي نظيرھ العماني

التقى السيد السفير حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف صباح اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بالسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، حيث سلمه رسالة خطية من فخامة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرھان رئيس مجلس السيادة موجھة الى جلالة السلطان ھيثم بن طارق المعظم سلطان عمان.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمھا، و قدم السيد الوزير الشكر لرصيفه العماني على الدعم الذي ظلت قدمته السلطنة للسودان خلال الفترة السابقة، كما عبر عن تقدير السودان للسلطنة على استضافتها لأعداد كبيرة من السودانيين الذين قدموا الى السلطنة خلال فترة الحرب وتسھيل اجراءات المقيمين منهم والعابرين الي السعودية.

وكذلك شرح للسيد بدر البوسعيدي ابعاد المؤامرة الحالية التي يواجھھا السودان مؤكدا على تقدم القوات المسلحة في جميع المحاور، مسنودة بالتأييد الشعبي وذلك بالرغم استمرار الدعم المتصل الذي تتلقاھ المليشيا من جھات خارجية. و أكد وزير الخارجية العمانی من جانبه عمق العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار دعم بلادھ لحكومة السودان.

وعبر عن الأمل ان تنتھي الازمة التي يمر بھا السودان سريعا ليعود الى القيام بدورھ المنشود في محيطه العربي والافريقي.

سونا