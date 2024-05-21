المرور السريع تحذر من عواصف ترابية شمال البلاد

تناشد الادارة العامة للمرور دائرة السريع كافة مستخدمي طرق المرور السريع بولايتي نهرالنيل والشمالية واللتان تشهدان عواصف ترابية شديدة تؤثر كثيرا في حجب الرؤية عن السائقين خاصة سائقي البصات السفرية والعربات الملاكي وتناشدهم بضرورة الالتزام التام بتوجيهات وارشادات رجال المرور بجانب استخدام الانارة او التوقف خارج الطريق الي حين تصبح الرؤية متاحة للسير .

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