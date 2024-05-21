سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الثلاثاء

تشهد الأسواق انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل أسعار العملات المختلفة في السوق الموازية ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 نحو 470.00 جنيهاً سودانياً وفق رصد “كوش نيوز” للأسواق .

وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) ببعض مدن السودان، سجل الدولار 1800.00 جنيهاً.

بورتسودان (كوش نيوز)