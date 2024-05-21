شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة وهي تدخن “الشيشة” على أنغام (مالو الليلة) والجمهور يتغزل: (خالات سبب الدمار والشجر الكبار فيه الصمغ)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع حسناء سودانية وهي تدخن “الشيشة” وتقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف (مالو الليلة ما جاء).

المقطع حظي بتعليقات تجاوزت المئة تعليق, وجاءت معظم التعليقات متغزلة في الحسناء حيث كتب أحدهم: (خالات سبب الدمار) ليرد عليه آخر: (الشجر الكبار فيه الصمغ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين