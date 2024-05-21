شاهد.. ماذا قال الشهيد محمد صديق في آخر محادثاته الهاتفية التي تم تسريبها (القضية قضية وطن ولا أبحث عن انتصار شخصي بل انتصار للسودان كله)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, خلال اليومين الماضيين بتسجيل صوتي للشهيد الراحل ملازم أول “م” محمد صديق.

وكان رحيل الشهيد صديق, قد هز مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تمت تصفيته على يد قوات الدعم السريع, التي وقع أسير عندها خلال أحداث “مصفاة الجيلي” الأخيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تسجيل صوتي للشهيد قيل أنه من آخر مكالماته الهاتفية التي أجراها مع أحد المقربين منه.

وتحدث الشهيد خلال المحادثة المتداولة مؤكداً أن القضية كبيرة والهم هم وطن, ولا أبحث عن انتصار شخصي, بل نبحث عن انتصار للسودان كله.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين