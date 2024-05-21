شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تخطف قلب صاحب كافيه مصري رغم وجود صديقاتها المصريات: (رفض أن يحاسبني على الطلبات التي أخذتها وصديقتي المصرية اشتعلت بالغيرة وفي الآخر طلعت شلابة)

حكت فتاة سودانية عبر مقطع فيديو قصتها مع صديقاتها المصريات وصاحب أحد “الكافيهات” بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قالت الفتاة السودانية “سارة”, عن قصتها الطريفة التي تداولها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقيت دعوة من إحدى صديقاتي المصريات للخروج لأحد “الكافيهات” بالقاهرة, وعندما وصلت وجدت معها صديقتها التي رحبت بي في بداية التعارف.

وتابعت: (بعد أن جلسنا وتسامرنا لاحظت اهتمام صاحب الكافيه بي, على رغم من وجود مواطناته, حيث أخبرني بأن كل المشروبات التي تخصني مدفوعة نيابة عنه).

وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الرجل زاد على ذلك وطلب مني الجلوس على طاولة قريبة من التكييف لأن الجو كان حار).

وواصلت: (مع تصرفات الرجل أصبحت نظرات صديقة صديقتي تجاهي غريبة واتضح لي غيرتها من اهتمام صاحب الكافيه بي).

وختمت: (بعد أن علمت بأنها كانت “مكرشة” على الرجل طيبت خاطرها وأخبرتها أن الأمر عادي حتى أمتص غضبها, وآخر حاجة ممكن أتوقعها في الحياة انو أنا أطلع شلابة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين