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شاهد بالصورة والفيديو.. العادات السودانية تقتحم البيوت المصرية.. عروس مصرية تجرب “دخان” النساء السودانيات وتشيد به

2024/05/22
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تناقلت صفحات سودانية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو حصد آلاف التعليقات بعد نشره وتداوله.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس مصرية وهي تخضع لجلسة “دخان” سوداني على يد إحدى الخبيرات السودانيات بمركزها بالقاهرة.

العروس المصرية سجلت إشادة بتجربتها الأولى مع “الدخان” والذي تشتهر به المرأة السودانية كنوع من أنواع الزينة لزوجها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد أشاد الكثير منهم بدخول العادات والثقافات السودانية للبيوت المصرية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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