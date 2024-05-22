شاهد بالفيديو.. سوداني بإحدى دول الخليج يحرج الفنانة رؤى نعيم سعد ويقوم بوضع أموال النقطة داخل جسدها أثناء تقديمها وصلتها الغنائية والفنانة تصده على استحياء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنانة الصاعدة رؤى محمد نعيم سعد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني وهو يحاول وضع النقطة داخل جسد الفنانة الصاعدة.

وحاولت الفنانة التي تغنت بأحد المسارح بإحدى دول الخليج صد الرجل صد الرجل أكثر من مرة ولكن بطريقة علق عليها المتابعون بأنه صد على استحياء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين