شاهد.. في فيديو مؤثر: أطفال الشهيد محمد صديق يهتفون في عزاء والدهم: (الله أكبر أبونا شهيد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو مؤثر تم تصويره من داخل سرادق عزاء الشهيد ملازم أول “م” محمد صديق.

وكان محمد صديق, قد استشهد في أحداث “مصفاة الجيلي” الأخيرة بعد أن وقع أسيراً في يد قوات الدعم السريع التي تسيطر على المصفاة.

أطفال الشهيد الصغار ظهروا وهم محمولين يد أقاربهم وأصدقاء الشهيد الراحل, وردد الأطفال في مشهد مؤثر: (الله أكبر أبونا شهيد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين