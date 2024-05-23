شاهد.. الفيديو الذي أثار ضحكات وسخرية المتابعين.. قيادي بالدعم السريع يوزع الرتب العسكرية العالية على جنوده داخل أحد المنازل بالخرطوم وأحدهم يرفض رتبة الفريق ويختار علامة “الجاهزية”

أثار قيادي بقوات الدعم السريع سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع القيادي بالدعم السريع وهو يقوم بتهنئة جنوده والإشادة بهم بعد أوقفهم “طابور” داخل إحدى المنازل بالعاصمة الخرطوم وفقاً لما ذكر المتابعون.

وعرض القيادي على جنوده عدد من الرتب العسكرية العالية التي قام بوضعها على “التربيزة” التي أمامه ومن ضمنها رتبة الفريق والفريق أول.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أثار أحد الجنود ضحكات المتابعين حينما رفض رتبة الفريق أول وأختار علامة الدعم السريع بدلاً عن الرتبة الفخمة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين