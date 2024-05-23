شاهد.. الفنانة الأبنوسية فدوى فريد تغني مرثية للشهيد محمد صديق

قدمت الفنانة الأبنوسية صاحبة الصوت الطروب فدوى فريد, أغنية جديدة حازت على إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد قدمت الفنانة السمراء أغنية ترثي فيها شهيد الوطن الملازم أول “م” محمد صديق.

الأغنية التي حازت على إعجاب الجمهور من كلمات الشاعر مصطفى ود المأمور ومن ألحان محمد إسماعيل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين