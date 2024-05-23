شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يقف أمام سيارة للجيش ويحمس الجنود بأبيات شعرية قوية وأحدهم يقبل رأسه إعجاباً بقصيدته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حظي باعجاب الكثيرين بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع طفل سوداني وهو يقف أمام سيارة تابعة للقوات المسلحة.

وقام الطفل بتحميس الجنود المتواجدين أمام السيارة بقصيدة قوية مجد فيها الجيش وسط إعجاب الجنود الحاضرين والذين تفاعلوا معه بتقبيل رأسه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين