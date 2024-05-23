شاهد بالفيديو.. الفنان سجاد بحري يرتب أفضل 10 مطربات في السودان ويقلد أصواتهن.. يختار سيدة الغناء في المرتبة الأولى ويضع الأميرة في مركز متأخر جداً خلف ريان الساتة

قام الفنان السوداني المثير للجدل سجاد أحمد, الشهير باسم سجاد بحري, بترتيب أفضل 10 مطربات سودانيات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام سجاد, عبر تطبيق “تيك توك” بترتيب المطربات من الأولى حتى العاشرة.

المطرب الشاب وضع الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني ندى القلعة, في المرتبة الأولى وملكة الدلوكة إنصاف مدني في المرتبة الثانية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد اختار سجاد, مركز متأخر للمطربة الشهيرة نانسي عجاج, حيث وضعها في المرتبة السابعة خلف الفنانة ريان الساتة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين