بالصور والفيديو.. “خروف مثل الثور” والي باتنة يستقبل مربّي أضخم سلالة كباش في المغرب العربي

استقبل والي باتنة، محمد بن مالك، الأخوين سمير ورمزي صدوقي اللذين يشتهران بتربية سلالة الكباش العربية الأصيلة، التي تتميز بأحجامها الضخمة.

ووفقًا للمعلومات التي نقلتها مصادر لـ”الشروق أونلاين”، فقد قدّم الوالي بن مالك وعدًا بالتكفل بانشغالات المربين، بهدف تشجيع المنتج المحلي والمحافظة على السلالة العربية المعروفة في الجزائر. يوم الأربعاء،

يبلغ وزن هذه السلالة من الكباش ما يصل إلى 230 كيلوغرامًا، حسبما أوضحه المربي لقناة “الشروق نيوز” في وقت سابق، مما يجعلها أضخم كبش في الجزائر والمغرب العربي.

وتوارثت عائلة صدوقي في بلدية بولهيلات بولاية باتنة، تربية هذا النوع من الكباش، التي تتميّز أيضا بجودة لحومها، أبا عن جدّ. حيث انتقلت إليها من مربّين في ولاية المسيلة.

الشروق الجزائرية