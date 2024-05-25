يكافح ضغط الدم ويرطب الجسم.. فوائد مذهلة عن الشمام

نظرًا لأن فاكهة الشمام تحوي مزايا صحية وفيتامينات ومعادن أساسية مُهمة، يوصي الأطباء وخبراء الصحة بضمها ضمن الحصص الغذائية خلال موسم فصل الصيف، كونها تمد الجسم بالترطيب اللازم، وتمده بمستويات جيدة من المياه.

وبحسب الموقع الإلكتروني في أمريكا “HealthySD“، فإن فاكهة الشمام تُعد مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، كما أنها تُقلل من الالتهابات في الجسم.

العناصر الغذائية

البوتاسيوم: يُسهم في تنظيم وظيفة الأعصاب، ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من النفايات.

كما نقلت شبكة “سي إن إن” عن جمعية القلب الأمريكية أن بإمكان الشمام أن يُكافح ارتفاع ضغط الدم.

الألياف: أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تُشكّل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

فيتامين (أ): مهم للحفاظ على صحة الأغشية المخاطية والجلد، وكذلك الرؤية الجيدة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أوضحت عبر حسابها على “إنستغرام”، أن فيتامين (أ)، يُشكل خط الدفاع الأول للجسم، ويُسهم في تكوين أجسام مضادة تقي من الأمراض.

فيتامين (سي): استنادًا لـ “مكتبة الطب الوطني” في الولايات المتحدة فـ “فيتامين سي” ضروري لمقاومة الأمراض المعدية.

ويُساعد على امتصاص الحديد من الطعام، وإنتاج الكولاجين، وتكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء، والعظام، والأنسجة الأخرى، وحماية القلب، ومنع التجاعيد، وحفظ النظر، وغيرها الكثير.

ويُعتبر شهر يونيو/ حزيران موسم فاكهة الشمام، حيث أن تناولها مثالي لمقاومة الجفاف والطقس الحار.

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