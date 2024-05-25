شاهد بالفيديو.. حضره جمهور غفير من السودانيين.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل غنائي بمدينة “صلالة” بأغاني “الهجيج”

أحيت المطربة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, حفل غنائي بمدينة “صلالة” التابعة لمحافظة ظفار بسلطنة عمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقاطع فيديو من الحفل الذي حضره جمهور غفير من السودانيين المتواجدين بسلطنة عمان.

وتغنت الفنانة إيمان الشريف, خلال الحفل بعدد من الأغنيات المعروفة بأغاني “السيرة والهجيج” والتي أشعلت بها ساحة الرقص.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين