شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية ترقص بشكل هستيري على أنغام الفنانة مروة الدولية داخل سيارة بأحد شوارع القاهرة وساخرون: (فك العرش صعب)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بسخرية كبيرة من قبل الجمهور والمتابعين للمقطع.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء وهي ترقص بشكل هستيري.
ورقصت الفتاة داخل سيارة بأحد شوارع القاهرة على أنغام أغنيات الفنانة مروة الدولية, وسط سخرية المتابعين الذين كتبوا: (فك العرش صعب).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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