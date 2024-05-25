شاهد بالصورة والفيديو.. الناشط المصري المعروف بحبه للغناء السوداني يلتقي بمطربة سودانية ويتغزل فيها وهو يحمل “كيس التمباك” (انتي عاملة زي سفة الصباح) والمطربة تنفجر بالضحكات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الناشط المصري “عمر” الذي حقق شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد ظهوره في عدد من الحفلات السودانية, وهو جالس مع مطربة سودانية.

نجم السوشيال ميديا المصري, ظهر وهو يجلس مع الفنانة توتة عيد حسين, وهو يمازحها داخل أحد المطاعم بالقاهرة.

وأثار “عمر المصري” ضحكات المتابعين وهو يحمل “التمباك” السوداني الذي يتعاطاه ويتغزل في المطربة بعبارات شبابية سودانية.

ووجه حديثه لها بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين قائلاً: (انتي عاملة زي سفة الصباح) لتفجر المطربة “توتة” بالضحكات بسبب حفظه للعبارات السودانية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين