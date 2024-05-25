شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تهاجم سودانيون متواجدون بجدة وتحذر بشدة

نشرت مطربة سودانية مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي, تم تداوله على نطاق واسع من قبل المتابعين,

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد هاجمت الفنانة الصاعدة هبة الأمير, بعض السودانيين الموجودين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت المطربة أنها ظلت صامتة على تجاوز البعض ومحاولة هدمها, واعتبرت هبة الأمير, أن هذا المقطع الأول بمثابة تحذير وتهديد لهذه الفئة وستكشف في فيديو ثاني عن أسمائهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين