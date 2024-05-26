شاهد بالفيديو.. خلال جلسة خاصة.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة مع عازف الفنانة ندى القلعة 

عادت الفنانة السودانية الضجة شهد أزهري, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو تم تداوله حديثاً عبر السوشيال ميديا الفنانة شهد أزهري وهي تغني في جلسة خاصة.

وأشعلت شهد, الحفل بوصلة رقص مثيرة مع عازف آلة “الطبلة” باهي, الذي اشتهر بالعمل ضمن فرقة الفنانة الشهيرة ندى القلعة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين