شاهد بالفيديو.. الفنانة وجدان الملازمين تضع أصابعها على فمها وتطلق “صفارة” شبابية داخل الأستوديو على الهواء وتقول: (ما بعرف أدق دلوكة لكن بعرف أرقص وأصفر)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني للصحفي أحمد دندش, مع الفنانة وجدان الملازمين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اعترفت الفنانة وجدان, بأنها لا تجيد غناء “دلوكة” أو التعامل معها.

لكنها أكدت أنها تجيد الرقص و “التصفير” وفاجأت الفنانة مقدم البرنامج بإطلاقها “صافرة” شبابية عبر وضع أصابعها على فمها, وسط ضحكاتها وضحكات مقدم البرنامج دندش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين