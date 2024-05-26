شاهد بالفيديو.. بعد الخلاف الذي نشب بينهما.. الفنان محمد الفحيل يوجه رسالة لشقيقه شريف: (اقسم بالله مافي زول في الدنيا دي بحبك اكتر مني)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنان محمد الفحيل, الشقيق الأصغر للفنان شريف الفحيل.

وكان الفنان شريف الفحيل, قد خرج في مقطع فيديو الأسبوع الماضي وهو يبكي بحرقة ويذرف الدموع نتيجة خلافات مع شقيقه حسبما ذكر في حديثه.

https://www.facebook.com/reel/489587396727336

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الشقيق الأصغر محمد الفحيل, بنشر مقطع فيديو رد من خلاله على شقيقه وقدم اعتذاره له.

حيث قال في رسالته التي وجهها لشريف الذي اتهمه بإرسال رسائل يتحدث فيها عنه بكلام لم يقبله: (اقسم بالله مافي زول في الدنيا دي بحبك اكتر مني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين