شاهد بالفيديو.. بأزياء ضيقة ومثيرة للجدل.. آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص فاضحة وهي تتمايل بجسمها وستعرض مفاتنها داخل غرفتها على أنغام إنصاف مدني

عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو مثير.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع للراقصة المثيرة للجدل ظهرت من خلال وهي ترقص داخل غرفتها.

https://www.facebook.com/reel/1812431062918909

المودل التي ظهرت بأزياء ضيقة ومثيرة للجدل ظهرت وهي تتمايل بجسمها وتستعرض مفاتنها على أنغام أغنية للفنانة إنصاف مدني.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين