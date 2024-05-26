شاهد بالفيديو.. خلال إحدى المهرجانات.. فتيات ونساء سودانيات يغنين ويرقصن على أنغام أغنيات الأطفال “سبيستون” ويدخلن في حالة “هستيرية” وجمهور مواقع التواصل يطلق سخرية واسعة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتيات ونساء سودانيات يغنين ويرقصن على أنغام أغنيات الأطفال التي تقدم على قنوات “سبيستون”.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع أطلق تعليقات ساخرة على شاكلة: (ديل جادات يعني؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين