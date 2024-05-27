سياسية
عقار يعود للبلاد بعد مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني لإريتريا
عاد القائد مالك عقار اير، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلى البلاد بعد زيارة إلى العاصمة الإريترية “أسمرا” حيث شارك في احتفالات العيد الوطني الـ 33 لإريتريا.
وفي مطار بورتسودان الدولي، كان في استقباله الأستاذ أحمد علي عبدالرحمن، وزير العمل والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين.
وأجري سيادته خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإريترى *أسياس أفورقي*، تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الحرب الدائرة في السودان وتأثيرها على المحيط الاقليمي والدولي.
يذكر أن نائب رئيس مجلس السيادة كان قد رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين الفاضل.
سونا
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