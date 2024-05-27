عقار يعود للبلاد بعد مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني لإريتريا

عاد القائد مالك عقار اير، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلى البلاد بعد زيارة إلى العاصمة الإريترية “أسمرا” حيث شارك في احتفالات العيد الوطني الـ 33 لإريتريا.

وفي مطار بورتسودان الدولي، كان في استقباله الأستاذ أحمد علي عبدالرحمن، وزير العمل والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين.