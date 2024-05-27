تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا يقدم كمية من الأدوية ومستهلكات الطوارئ الصحية دعماً لمستشفى الفاشر الجنوبي

قدم تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا كمية من الأدوية ومستهلكات الطوارئ الصحية دعماً لمستشفى الفاشر الجنوبي بشمال دارفور.

وقام متطوعون بمبادرة “قادرون” بتوزيع مساعدات غذائية للنازحين بمدينة الفاشر شمال دارفور.

وقالت تيغري شاغوتا: هناك تقارير عن قصف المناطق السكنية بما في ذلك مخيم أبو شوك للنازحين مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين مع عدم تمكن الكثيرين من الفرار.