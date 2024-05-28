شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء فاضحة.. المودل آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص “حبشية” مثيرة على أنغام الموسيقى الأثيوبية

عادت الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو قامت بنشره أفرو, وهي تقدم خلاله فواصل من الرقص المثير على أنغام الموسيقى الأثيوبية.

وظهرت المودل المثيرة للجدل خلال تقديمها الرقصات “الحبشية” داخل غرفتها وهي ترتدي أزياء ضيقة وقصيرة وصفها المتابعون بالفاضحة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين