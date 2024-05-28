شاهد بالصورة والفيديو.. زواج أسطوري لشاب سوداني وحسناء مغربية وسط الأغاني السودانية والطقوس المغربية

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات واسعة بعد تداوله عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع جانب من حفل زفاف شاب سوداني وحسناء مغربية.

الزواج الذي وصفه المتابعون بالأسطوري تم بطقوس مغربية خالصة, بعد أن أقيمت المراسم بإحدى المدنية المغربية, وظهرت الأغنيات السودانية خلال الفرح حيث احتفل الزوجين على أنغام إحدى أغنيات الفنانة هدى عربي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين