شاهد بالفيديو.. سائق توك توك “ركشة” مصري يطرب نفسه وأهل الحارة بأغنيات الفنانة السودانية إيمان الشريف.. يحصل على حافز مالي من سيدة سودانية ويهتف (تحيا السودان)

أثار سائق “توك توك” مصري ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع واسع الانتشار.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سائق “التوك توك” وهو يطرب نفسه وأهل الحارة التي يعمل فيها بأغنيات الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف.

وظهر السائق وهو سعيد ويردد خلف المطربة السودانية أغنياتها المعروفة (مالو الليلة ما جا) وسط ضحكات السودانيين الحاضرين والذين قاموا بتصويره.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت سيدة سودانية متابعة للمشهد بمنح السائق ورقة مالية ليهتف بفرح كبير وهو يغني: (تحيا السودان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين