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شاهد بالصور.. الفنانة إيمان الشريف تغني في جنوب السودان وتشيد بأهالي جوبا

2024/05/29
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نشرت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الشهيرة خلال الصور وهي وسط معجباتها من دولة جنوب السودان, التي أحيت فيها حفلاً ساهراً.

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وكتبت الشريف على الصور التي قامت بنشرها: (جوبا أجمل مدينة محبتي الخالصه وكل التقدير والمحبه والاحترام لي اهلنا في جوبا.. دمتم ودامت أفراحكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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