شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة إرترية حسناء تشعل حفل لأبناء جاليتها بقطر برائعة الفنان السوداني حيدر بورتسودان والجمهور الارتري الحاضر بالقاعة يغني معها الأغنية بتناغم كبير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة إرترية حسناء وهي تغني في حفل نظمته الجالية الإرترية بدولة قطر.

وتغنت المطربة التي ظهرت وهي ترتدي علم بلادها بأغنية الفنان السوداني حيدر بورتسودان (عمري ما فكرت يوم آخر مطافنا يكون جفا).

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد لفت الجمهور الارتري الحاضر الأنظار بترديده الأغنية مع المطربة بتناغم كبير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين