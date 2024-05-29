شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة إرترية حسناء تشعل حفل لأبناء جاليتها بقطر برائعة الفنان السوداني حيدر بورتسودان والجمهور الارتري الحاضر بالقاعة يغني معها الأغنية بتناغم كبير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة إرترية حسناء وهي تغني في حفل نظمته الجالية الإرترية بدولة قطر.
وتغنت المطربة التي ظهرت وهي ترتدي علم بلادها بأغنية الفنان السوداني حيدر بورتسودان (عمري ما فكرت يوم آخر مطافنا يكون جفا).
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد لفت الجمهور الارتري الحاضر الأنظار بترديده الأغنية مع المطربة بتناغم كبير.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة