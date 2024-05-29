سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني ليوم الأربعاء

تشهد الأسواق انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل أسعار العملات المختلفة ووصل سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء 29 مايو 2024 نحو 40.00 جنيهاً سودانياً وفق رصد “كوش نيوز” للأسواق .

وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) ببعض مدن السودان، سجل الدولار 1850.00 جنيهاً.

بورتسودان (كوش نيوز)