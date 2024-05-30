شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني أبو رهف يلتقي بحسناء “دعامية” فائقة الجمال ويطلب منها الزواج والحسناء تتجاوب معه بالضحكات وتوافق على طلبه: (العرس بعد خالي حميدتي يجيب الديمقراطية)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الناشط السوداني الشهير (أبو رهف), وهو يتحدث مع إحدى المناصرات لقوات الدعم السريع بالسودان.

واستضاف أبو رهف, الدعامية التي وصفها الجمهور بالحسناء فائقة الجمال, عبر منصته على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد مازح أبو رهف, “الدعامية”, التي ناداها باسم “أم قرون”, وعرض عليها الزواج.

الحسناء المناصرة لقوات الدعم السريع وافقت وهي تضحك وأشترطت على طلبه أن يتم الزواج عقب جلب خالها حميدتي للديمقراطية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين