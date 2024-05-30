شاهد بالفيديو.. مستشار حميدتي يبكي ويذرف الدموع على الهواء مباشرة: (يجب أن ندعم ونساند قواتنا المسلحة والمؤتمرات دي كلها كلام فارغ ولن تجلب لنا السلام) وساخرون: (تبكي بس)

استضافت قناة “المستقلة” التونسية التي يملكها ويديرها المعارض التونسي السابق والمرشح لرئاسة تونس محمد الهاشمي الحامدي, المستشار السابق لقائد قوات الدعم السريع “حميدتي”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وجه الصحفي والسياسي والمستشار الإعلامي السابق لقائد الدعم السريع يعقوب الدموكي, للشعب السوداني.
وطالب الدموكي, خلال حديثه وهو يبكي ويذرف الدموع على الهواء مباشرة الشعب السوداني بضرورة دعم القوات المسلحة.
وقال خلال حديثه لقناة المستقلة: (يجب أن ندعم ونساند قواتنا المسلحة والمؤتمرات دي كلها كلام فارغ ولن تجلب لنا السلام).
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من حديث المستشار السابق لحميدتي, بعبارة (تبكي بس).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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