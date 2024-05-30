شاهد بالفيديو.. القائد الميداني لقوات الدعم السريع ياجوج وماجوج يفجر المفاجأت: (نحنا بعد دا عرفنا أي حاجة.. الجيش ما بنتهي وقوات الشعب المسلحة ستظل كما هي)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع القائد الميداني لقوات الدعم السريع والذي يلقب نفسه باسم ياجوج وماجوج وهو يتحدث بحدبث وصفه المتابعون بأنه يحمل مفاجأت غير متوقعة.

https://www.facebook.com/reel/813365543705208

ياجوج وماجوج قال في حديثه: (نحنا بعد دا عرفنا أي حاجة.. الجيش ما بنتهي وقوات الشعب المسلحة ستظل قوات الشعب المسلحة).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد عبر الكثير منهم عن استغرابه الشديد لحديث القائد الميداني للدعم السريع, وسخر بعضهم من حديثه بعبارة (قول واي بس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين