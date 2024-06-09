وزير الصحة: ترتيبات لإسقاط 30 طن من الأدوية الي مستشفى الفاشر

أكد وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد ابراهيم، استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكل ولايات البلاد بما فيها خدمات العلاج المجاني لأمراض الكلى والسرطان وقسطرة القلب التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، والأطفال دون الخامسة، مشيرا الي أن الوزارة عملت على توفير العلاج المجاني لهم خاصة أمراض الكلى والسرطان حيث بلغت التكلفة الشهرية لشراء أدوية الكلى 2.5مليون دولار، كما بلغ عدد المرضى الذي يقومون بعمليات الغسيل الكلوي ثمانية آلاف مريض ، فيما بلغ عدد المرضى الذين زرعوا الكلى اربعة آلف مريض يتلقون العلاج مجاناً. واضاف أن معظم مراكز الكلى بالولايات تعمل مثل الخرطوم والجزيرة وأن الوزارة تقدم أدوية الكلى مجاناً حتى في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة، وأن مراكز غسيل الكلى بها استقرار كامل وتمت الترتيبات لتوفير محاليل غسيل الكلى لثلاثة أشهر بترتيب مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتابع بالقول انه سيتم إدخال 0‪١٠٠ ماكينة غسيل كلي جديدة وأن الترتيبات جارية لعمل مركز لزراعة الكلى في ولاية البحر الأحمر ، وزاد بالقول أن زارعيّ الكلى السودانين المتواجدين بالخارج تم توفير وشراء الأدوية لهم بمبلغ 60مليون دولار، وأن المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى قام بعمل تسجيل إلكتروني للمرضى به جميع بيناتهم، وقام بعمل قاعدة بيانات .

وكشف الوزير ، في برنامج منبر تلفزيون السودان، عن ترتيبات جارية لارسال 30طن من الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمحاليل الوريدية والمستهلكات الطبية الي مستشفى الفاشر عن طريق الاسقاط الجوي من قبل القوات المسلحة السودانية ،مشيراً إلى أن الاسقاط السابق (20طن من المحاليل الوريدية والأدوية المختلفة ) تم بنجاح وبتلف بسيط لم يتجاوز الاربع دربات وريدية، وحقنتين من أدوية الكنين الخاصة بعلاج الملاريا، و اضاف “كنا نتوقع أن يكون التالف كبير ويصل لسبع اطنان ، ولكن الحمد لله وصلت الأدوية كلها، و لجاءنا لخطة الإمداد عبر الاسقاط الجوي لان الطرق البرية بها صعوبات لإيصال الأدوية عبر معبرالطينة البري الي الفاشر وأن الحوجة كانت كبيرة في مستشفيات الفاشر، وأن دخول هذه الإمدادات يحتاج لزمن وأننا نحتاج للإسقاط السريع بعد تواصلنا مع كوادر ما الصحية بالفاشر وأن كلامنا معهم لازم نرسل هذه الإمدادات”.