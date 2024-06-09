سياسية

وصول حجاج ولاية كسلا الى مكة المكرمة

2024/06/09
كسلا
ولاية كسلا

أوضح الدكتور محمد عثمان الخليفة دقليل، أمين أمانة الحج والعمرة في ولاية كسلا، أن جميع حجاج الولاية قد وصلوا إلى مكة المكرمة بسلام، وأدوا مناسك العمرة بنجاح. وبلغ عددهم 676 حاجاً وحاجة، ممثلين في 14 فوجاً، بالإضافة إلى 13 حاجاً من الخارج.

وأشار دقليل إلى أن الحجاج يتمتعون بصحة جيدة، ويؤدون الصلوات في المسجد الحرام. وأوضح أن مكان إقامتهم في مكة هذا العام يتوسط بين المسجد الحرام ومنى. وأضاف أنهم يتلقون توجيهات دينية مكثفة من قبل بعثة الإرشاد لأداء الفريضة وفقاً للسنة النبوية.

وأكد أن العمل التنظيمي والإداري يسير بتناغم تام بين البعثة الإدارية والأمراء، مما ينعكس إيجاباً على خدمة ضيوف الرحمن.

وعبرعن شكره وتقديره لوالى ولاية كسلا علي الوقوف مع قضايا الحجاج مما كان له الأثر الكبيرفى تذليل العقبات التى إعترضت سير العمل . كما أشاد دقليل بدور لجنة أعمال حج ١٤٤٥ه برئاسة وزير التربية والتوجيه والجهات ذات الصلة والعاملين بالإمانة الذين بذلوا مجهودات مقدرة ساعدت فى تبسيط وتيسير اعمال الحج لهذا العام.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/09