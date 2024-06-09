وصول حجاج ولاية كسلا الى مكة المكرمة

أوضح الدكتور محمد عثمان الخليفة دقليل، أمين أمانة الحج والعمرة في ولاية كسلا، أن جميع حجاج الولاية قد وصلوا إلى مكة المكرمة بسلام، وأدوا مناسك العمرة بنجاح. وبلغ عددهم 676 حاجاً وحاجة، ممثلين في 14 فوجاً، بالإضافة إلى 13 حاجاً من الخارج.

وأشار دقليل إلى أن الحجاج يتمتعون بصحة جيدة، ويؤدون الصلوات في المسجد الحرام. وأوضح أن مكان إقامتهم في مكة هذا العام يتوسط بين المسجد الحرام ومنى. وأضاف أنهم يتلقون توجيهات دينية مكثفة من قبل بعثة الإرشاد لأداء الفريضة وفقاً للسنة النبوية.

وأكد أن العمل التنظيمي والإداري يسير بتناغم تام بين البعثة الإدارية والأمراء، مما ينعكس إيجاباً على خدمة ضيوف الرحمن.