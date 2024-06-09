قوات الدعم السريع تستبيح المستشفى الجنوبي في الفاشر

هاجمت يوم أمس السبت مدينة الفاشر من جديد في امتداد للهجمات الشاملة عبر عدة محاور ، وفي خُضم الإشتباكات تمكنت بعض من تلك القوات التسلل للمستشفى الجنوبي بالمدينة الذي يحتضن العديد من المواطنين المصابين ويخدم قطاع واسع بالمدينة .

ضرب الدعم السريع بكل النواحي الإنسانية التي تُقدمها المستشفى عرض الحائط واعتدت تلك القوات بكل شراسة على الجرحى والكادر الطبي للمستشفى بما فيهم المدير .

حتم ذلك الوضع المأساوي اجلاء المرضى لمكان أكثر أماناً داخل المدينة . بعد ذلك تصدت لهم القوات المسلحة والمشتركة وألحقت بهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح .

من ناحية أخرى تطرق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي لتلك الحادثة في مؤتمر صحفي يوم أمس بالعاصمة الإدارية بورتسودان وقال أن مليشيا الدعم السريع تسللت إلى المستشفى الجنوبي بالفاشر وهو المستشفى الوحيدة التي تعمل بالمدينة وأضاف أنهم قصدوا ذلك من أجل طرد المواطنين ومواصلة في ديدنهم في احتلال المستشفيات وكان لهم ما أرادوا لولا تدخل القوات المشتركة وتطردهم إلى خارج المدينة .

التيار